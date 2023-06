Calciomercato Lazio | Sarri tenta Zielinski, il polacco ci pensa: dipende tutto dal rinnovo col Napoli

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Se il detto "non c'è due senza tre" è vero, Maurizio Sarri riuscirà ad allenare Piotr Zielinski anche alla Lazio, dopo averlo fatto all'Empoli e al Napoli. Presentarsi in Champions League senza Milinkovic-Savic sarebbe come arrivare già stanchi ai nastri di partenza, per questo, come ha sottolineato l'allenatore, avrà bisogno di sostituti di livello per i giocatori che se ne vanno. Come riporta la rassegna di Radiosei, più che del serbo, il polacco sarebbe la fotocopia di Luis Alberto, con cui comunque può coesistere anzi, è proprio così che se l'è immaginato il tecnico. Ancor prima di lasciar fare a chi in società si occupa di gestire le trattative di mercato, ci ha voluto pensare lui stesso a sondare il terreno, con diverse chiacchierate informali anche al termine di Lazio-Napoli.

La situazione

Zielinski non ha raggiunto l'intesa per il rinnovo di contratto (con scadenza attuale per il 2024) e l'accordo con il club partenopea è che avrebbero parlato per trovare una soluzione prima di partire per il ritiro. Se così non fosse, la Lazio sarebbe la giusta destinazione per il giocatore che ritroverebbe Sarri e giocherebbe di nuovo la Champions League.

Numeri con Sarri

Se Hysaj è il giocatore più impiegato dal tecnico con 324 presenze tra Empoli, Napoli e Lazio, Zielinski è attualmente il tredicesimo con 124. Era stato Sarri a volerlo portare a Napoli e a convincere De Laurentiis a spendere 16 milioni. Ci aveva visto lungo il mister, che nello scorso anno ha visto la dirigenza rifiutare offerte da 40 milioni per il polacco.