Calciomercato Lazio, Schira: "Vavro-Genoa affare a rischio, ecco perché"

Denis Vavro al Genoa, sembrava un affare fatto e invece ecco la frenata che mette a rischio la trattativa. Il Grifone, infatti, dopo aver effettuato le visite mediche ha riscontrato nel giocatore problemi di pubalgia. Non è una novità, Vavro ne aveva già sofferto in estate, l'infiammazione si sarebbe ripresentata e ora il Genoa riflette. Lo riporta il cronista di mercato Nicolò Schira su Twitter: "Problemi di pubalgia alla base delle frenata del Genoa per l’acquisto di Denis Vavro in prestito con diritto di riscatto a €15M dalla Lazio. Situazione fluida: l’affare potrebbe essere ritoccato con cifre al ribasso, ma anche saltare. Ore roventi". Secondo Schira, infatti, il Genoa pensa a uno sconto o in alternativa a rinunciare definitivamente all'acquisto del difensore.