Calciomercato Lazio | Sepe prende quota, ma spunta un profilo straniero...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - L'ipotesi Lloris per sostituire Maximiano è ormai da archiviare. Il portiere francese non ha accettato il ruolo riservatogli in squadra, motivo per cui non ci sono più margini di sviluppo. La Lazio si è quindi messa subito alla ricerca di un nuovo profilo, un giocatore che abbia voglia di mettersi disposizione come riserva di Provedel, ma che allo stesso tempo dia delle garanzie a sarri. Il nome emerso con maggiore forza è quello di Luigi Sepe. Il classe '91 è stato messo fuori rosa dalla Salernitana, potrebbe rientrare in uno scambio con Fares e, forse, anche con il cartellino di Diego Gonzalez (in prestito). I contatti tra le società sono stati intensificati, la Lazio sembrerebbe aver individuato il profilo su cui puntare, ma attenzione alle possibili sorprese.

Calciomercato Lazio | Sepe ok, ma attenzione alla pista Joronen

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, la società biancoceleste avrebbe buttato un occhio anche in Serie B, più precisamente in casa Venezia. A stuzzicare la dirigenza sarebbe stato il profilo di Jesse Joronen, portiere finlandese, nato nel 1993, e che vanta 17 presenze in nazionale. Arrivato in Italia nel 2019, sponda Brescia (con cui vanta 19 presenze in Seire A), nel 2022 si è trasferito nel capoluogo veneto, dove si è messo in mostra nella scorsa stagione di Serie B. Per ora la Lazio avrebbe sondato la pista e la disponibilità del ragazzo che avrebbe aperto a un eventuale salto in biancoceleste, seppur come riserva. Chissà se il suo profilo non possa prendere quota nelle prossime ore...