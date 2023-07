Calciomercato Lazio | Sfida Paredes-Torreira in regia: e rispunta un danese

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Un reparto che la Lazio andrà sicuramente a rinforzare in questa sessione di mercato è il centrocampo. Indipendentemente dal futuro di Milinkovic e Luis Alberto, il club prenderà un giocatore da piazzare davanti alla difesa e da alternare a Cataldi. Si è parlato a lungo di Jorginho, che ha scelto di restare all'Arsenal, ma in questo momento i due nomi in pole sono quelli di Lucas Torreira e Leandro Paredes. E' un complicato intreccio di mercato con il Galatasaray che, oltre a detenere il cartellino dell'uruguaiano, è interessato all'argentino in caso di partenza del primo. Il preferito di Sarri resta l'ex Sampdoria e Fiorentina. Secondo la rassegna stampa di Radiosei, la mossa Paredes da qualcuno è stata letta come una manovra di disturbo per spingere i turchi ad abbassare le pretese per Torreira. La richiesta dei giallorossi è di circa 8/10 milioni. Lotito vorrebbe chiudere in prestito con riscatto a 8 milioni con i bonus.

(Ri)spunta un nome in mediana

Ieri è tornato di moda il nome di Morten Hjulmand, autore di una stagione strepitosa da capitano del Lecce. Il danese resta parecchio indietro rispetto agli altri due. Sempre molto lunga la lista dei desideri nel ruolo di mezzala se dovesse andar via uno tra il Mago e il Sergente: Zielinski, Gedson Fernandes e Veerman su tutti. Capitolo cessioni: ci sono da piazzare diversi esuberi. Da Basic a Marcos Antonio passando per Akpa Akpro, Maximiano e Cancellieri che partirà in prestito a meno che non venga utilizzato da contropartita.