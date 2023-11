Calciomercato Lazio | Sirene arabe per un difensore, ma Sarri...

La Lazio riflette sul mercato di gennaio: in entra e in uscita. Dall'Arabia tornano a risuonare sirene per un difensore biancoceleste.

Ne ha parlato con l’amico Sergej, non è un’ipotesi da scartare. Adam Marusic sente ancora le sirene d’Arabia, erano risuonate a fine estate, senza diventare ammaliatrici come accaduto invece per il suo amico fraterno, andato all’Al-Hilal per 40 milioni e un triennale da oltre 20 a stagione. L’Arabia però non ha tolto gli occhi dal terzino biancoceleste, piace all’Al-Hilal, proprio la squadra di Sergej, ma non solo. Per Marusic ci sarebbero stati sondaggi anche da Al-Ittihad, Al-Shabab e Al-Ettifaq. Ma è soprattutto l’Al-Hilal il club ad avere maggior interesse, anche perché Mateja Kezman, dopo aver curato il passaggio di Milinkovic a Riyadh, sta provando a portare anche l’altro suo assistito alla corte di Jorge Jesus.

INTERESSE - Non è un caso che l’Al-Hilal stia riflettendo sulla possibilità di sospendere il tesseramento dell’infortunato Neymar (ne avrà per diversi mesi) per prendere un terzino. In questo momento, infatti, l’Al-Hilal (come anche gli altri club di proprietà del fondo PIF) hanno tutti gli slot per stranieri occupati e quindi dovrebbero prima liberare almeno uno degli otto posti che la federcalcio saudita consente ai club di occupare con calciatori stranieri. Marusic, a 31 anni, ovviamente non chiude alla possibilità d’andare a giocare in Saudi Pro League. Avrebbe l’opportunità di guadagnare cifre astronomiche, di firmare un contratto faraonico. Lotito, dal canto suo, è disposto a parlarne, proprio per l’età del calciatore, che valuta comunque intorno ai 15 milioni di euro.

TEMPI - A fare muro, in questo momento, è Maurizio Sarri. Il tecnico non vorrebbe privarsi di un giocatore che conosce a memoria i movimenti e i meccanismi della sua linea difensiva. Soprattutto questo significherebbe sostituirlo e portare a Formello, a gennaio, un giocatore da educare praticamente da zero alla linea sarrista. La soluzione sarebbe quella di andare a trattare eventualmente un giocatore che già conosca i meccanismi della difesa di Sarri, come poteva essere Mario Rui (accostato in estate) che però ha rinnovato con il Napoli. Per questo Sarri, a oggi, è molto freddo all’ipotesi di cedere Marusic a gennaio, in un momento della stagione in cui il calendario sarà particolarmente compresso. Preferirebbe aspettare l’estate, quando poi ci sarà tempo d’inserire un nuovo innesto. Ma molto, ovviamente, dipenderà dal mercato e da eventuali offerte provenienti dall'Arabia.

