Calciomercato Lazio | Sogno James Rodriguez, le parole di Lotito

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - «Abbiamo inserito cinque rinforzi e allestito un ottimo organico, ma il mercato non è finito... Come ha detto il direttore Fabiani, dobbiamo prima pensare alle uscite. Se ci saranno occasioni, poi le coglieremo». Claudio Lotito si esprime così sul calciomercato della Lazio. Dopo Tchaouna, Noslin, Nuno Tavares, Dele Bashiru e Castrovilli, manca ancora qualche tassello per completare il quadro. La priorità però è cedere gli esuberi e sistemare la questione lista cercando una sistemazione anche a Hysaj. I tifosi della Lazio spingono per un colpo importante e il nome di James Rodriguez fa sognare dopo la splendida Coppa America disputata dal colombiano. Lotito non chiude la porta e sulle pagine de Il Messaggero spiega: «Bisogna fare tutta una serie di valutazioni, di stipendio, commissioni, compatibilità con la nuova politica del club, non solo soffermarsi sul fatto che un giocatore arrivi a parametro zero».