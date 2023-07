Calciomercato Lazio | Sow, l'Eintracht ha una preferenza: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Djibril Sow resta in cima agli obiettivi di mercato della Lazio a centrocampo. Per il suo trasferimento a Roma sembrava praticamente tutto fatto, ma l'inserimento di Siviglia e altre squadre tedesche ha complicato la trattativa. Per il momento è tutto in stand-by, si aspetta solo la decisione del giocatore che, secondo le ultime voci di mercato, avrebbe chiesto alla società biancoceleste di alzare l'offerta. Resta saldo l'accordo che c'è tra la Lazio e l'Eintracht Francoforte per il trasferimento a titolo definitivo per circa 16 milioni di euro. Per i tedeschi è questa la priorità. Come appreso da fonti tedesche, infatti, il club di Bundesliga vuole dare la precedenza assoluta ai capitolini. L'intesa di massima tra società è stata trovata subito e non è decisamente un problema. All'appello manca solo il sì definitivo di Sow. Nel frattempo l'Eintracht sta sondando il terreno in Serie A per l'eventuale sostituto del classe '97 svizzero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

Pubblicato 30.07 ore 20.00