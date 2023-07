Calciomercato Lazio | Sow mette tutto in stand-by e chiede a Lotito...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Sicuramente l'attrattiva del Siviglia è importante, ma senza girarci troppo intorno: il dio denaro ha un potere illimitato. Questo è un po' il riassunto della trattativa tra Djibril Sow e la Lazio. Dopo un accordo trovato con club e giocatore in maniera rapida e improvvisa, martedì è accaduto l'imponderabile: il prepotente inserimento del Siviglia ha bloccato l'operazione. Il centrocampista svizzero gradirebbe la destinazione andalusa, ma, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, dietro ci sarebbero anche un'altra motivazione: quella economica. Sow avrebbe approfittato dell'inserimento del Siviglia, e di altri club di Bundesliga, per chiedere alla Lazio di alzare la propria offerta. Meno di una settimana fa le parti erano d'accordo per un contratto quinquennale a 2,5 milioni di euro, ora le sue pretese sarebbero cambiate. Il classe 1997, che non è partito con l'Eintracht in ritiro perché sul mercato, starebbe facendo il suo gioco, cercando di ottenere il massimo da questa situazione.

Calciomercato Lazio | Sarri cambia idea: ora aspetta Sow

In attesa di conferme su queste voci, Sarri spera che le cose si risolvano per il meglio. Inizialmente l'allenatore aveva scartato la pista, non lo vedeva sufficiente per prendere il posto di Milinkovic, ma è stato tranquillizzato dallo stesso Lotito. Il presidente ha promesso di avere un colpo in canna da mani nei capelli, sicuramente non è Sow che, in questo scenario, diverrebbe solo un rinforzo aggiuntivo alla rosa biancoceleste.