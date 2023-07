Calciomercato Lazio | Sow tergiversa e posticipa la risposta: le mosse del club...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Una telenovela. È quello che sta diventando la trattativa tra la Lazio e Djibril Sow. Ricapitoliamo: il club biancoceleste ha l’accordo totale con l’Eintracht che incasserebbe 14 milioni e due di bonus. Gli agenti del calciatore svizzero avevano inizialmente dato il loro ok a un contratto da due milioni di euro, più circa 500 mila euro di bonus. Poi, però, ecco lo stop improvviso. Sow ha chiesto ai suoi procuratori di mettere in stand-by l’operazione, vuole prima riflettere sull’opportunità di lasciare la Bundesliga e approdare in Italia. S’era parlato di un inserimento prepotente del Siviglia che, però, prima di passare ai fatti, ha bisogno di vendere e assestare un bilancio pericolosamente in rosso. Sow ha chiesto tempo alla Lazio, aveva garantito una risposta a stretto giro, ma a Formello sono ancora in attesa di un responso definitivo. Lo svizzero tergiversa, nicchia, è titubante, vuole consultarsi con la famiglia, essere sicuro di una scelta che inciderebbe anche sulla vita dei suoi cari. Lotito è irritato dall’atteggiamento del giocatore, non si aspettava questo stop. Da Formello filtra che il club attenderà ancora, probabilmente il weekend e l'inizio della prossima settimana, lasciando a Sow il tempo di decidere. La pazienza, però, non sarà infinita. La Lazio aspetterà una risposta ancora per qualche giorno, poi potrebbe anche decidere di abbandonare la pista e virare su altri obiettivi.