Calciomercato Lazio, spunta il nome di Nzola. Ma Sarri...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha messo gli occhi su Mbala Nzola. Questa la notizia di calciomercato riportata questa mattina da La Gazzetta dello Sport che sottolinea come l'attaccante dello Spezia sarebbe stato individuato dalla società biancoceleste come vice Immobile per la prossima stagione. Una super annata quella che sta vivendo il 26enne angolano con la maglia bianconera. Sono 15 i suoi gol tra campionato e Coppa Italia fino a questo momento. L'ex Trapani e Carpi ha voglia di una grande chance che potrebbe arrivare eventualmente con la telefonata di una big come la Lazio. Maurizio Sarri però non è convinto. Come raccolto dalla nostra redazione, per il Comandante quello di Nzola non è il profilo ideale per il suo attacco. Il mister preferirebbe un attaccante molto più tecnico e abile nel gioco palla a terra che uno fisico come il 18 dello Spezia. In estate una prima punta da affiancare a Ciro arriverà con ogni probabilità. Difficile che sia Nzola visto che non rientra nelle idee tattiche e tecniche di Sarri. Il noto quotidiano sottolinea come resti viva anche la pista Pinamonti, ma la strada per il 9 del Sassuolo è in salita.