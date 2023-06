Calciomercato Lazio | Spunta un'occasione a costo zero: le novità

La Lazio starebbe pensando a un'occasione a parametro zero per il centrocampo che viene direttamente dalla Serie A e che...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Roberto Pereyra ha deciso di lasciare l’Udinese e da tempo ha comunicato al club friulano che non avrebbe rinnovato il contratto in scadenza a giugno. Il centrocampista argentino, dopo tre stagioni positive in bianconero, è alla ricerca di una nuova avventura in Italia. Come sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il giocatore era finito nel mirino del Milan prima dell'addio di Massara e Maldini, ma ora le cose sono cambiate. Adesso a Pereyra stanno pensando soprattutto la Lazio e la Fiorentina. Ai biancocelesti porterebbe l’esperienza maturata in Champions (nel 2014-15 con la Juve ha sfiorato la vittoria nella finale persa contro il Barcellona) e più in generale in una carriera da oltre 200 presenze in Serie A e 100 in Premier.

Calciomercato Lazio| Su Pereyra anche la Fiorentina, le coppe potrebbero fare la differenza

A Sarri piace, ma anche Italiano e la Fiorentina lo apprezzano per la sua poliedricità tattica che nelle ultime stagioni lo ha portato fare il trequartista, la seconda punta la mezzala e anche l'esterno destro a tutta fascia nel 3-5-2. A fare la differenza potrebbero essere anche le coppe europee. I biancocelesti giocheranno la Champions, mentre la Fiorentina è in attesa di capire il destino della Juventus, Qualora la Uefa dovesse punire i bianconeri, toccherebbe ai viola sostituirli in Conference League. Pereyra è un profilo da monitorare visto che si svincolerà e potrebbe essere un'occasione come accaduto un anno fa con Vecino.