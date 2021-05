Calciomercato Lazio, sviluppi su Torreira: la situazione del centrocampista

La Lazio prosegue con Simone Inzaghi al timone. La firma sul rinnovo fino al 2024 chiude la questione allenatore e apre le riflessioni sulla squadra. Uno dei ruoli su cui si ragionerà è quello dell'alternativa a Lucas Leiva. Già la scorsa estate era stato accostato ai biancocelesti (e anche a Fiorentina e Torino) Lucas Torreira, poi finito all'Atletico Madrid in prestito dall'Arsenal. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei l'uruguaiano lascerà i Colchoneros e farà ritorno ai Gunners, che dovranno trovare una nuova destinazione. Alla Lazio il giocatore piace e un'operazione in prestito con diritto di riscatto inferiore ai 20 milioni può essere gradita al club londinese. Il calciomercato è alle porte e la notizia è che Torreira non rimarrà all'Atletico ed è in uscita dall'Arsenal: un'occasione per tutte le pretendenti, Lazio inclusa.

