Calciomercato Lazio, Tare missione in Belgio: tutti i dettagli

Il direttore sportivo biancoceleste è volato in Belgio nei giorni scorsi, sul taccuino di Tare un nome che vi avevamo anticipato a gennaio scorso...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Resta da definire molto in ottica estiva. Chi farà il mercato? Sarà il direttore sportivo? Tare è in scadenza di contratto, il suo accordo con la Lazio terminerà a giugno, per ora non c’è stata la firma sul rinnovo. O sarà Maurizio Sarri a condurre le strategie, magari affiancato dal presidente e dai suoi collaboratori più stretti? Fabiani ed Enrico Lotito stanno facendo molto bene con Primavera e Lazio Women, l’ex dirigente della Salernitana è sceso in campo anche per aiutare e rafforzare il settore giovanile e chissà che in futuro non possa diventare prezioso supporto anche per Sarri. Lotito temporeggia, non si espone, è una caratteristica ormai acclarata del presidente biancoceleste.

IDEE DIVERSE - Scioglierà le riserve solo a fine stagione, difficile che arrivino novità prima della fine del campionato. Nel frattempo, le idee di allenatore e direttore sportivo procedono su rette parallele. Sarri vorrebbe giocatori italiani o che comunque hanno conoscenza diretta del campionato italiano. Pedro, Vecino, Romagnoli, Provedel, Casale sono evidenze in questo senso. Tare, invece, continua a battere il mercato europeo, alla ricerca di giocatori giovani e di prospettiva che in futuro poi diventerebbero plusvalenze. In quest’ottica vanno letti i movimenti del ds che ha bloccato Roland Sallai del Friburgo, ha mosso passi per Philip Billing del Bournemouth e per Ferran Jutglà del Bruges. Quest’ultimo è nome che avevamo anticipato a gennaio.

BELGIO - Jutglà è gestito dalla You First Sport, stessa agenzia di Luis Alberto, Escalante e Raul Moro, con cui Tare ha rapporti solidi. Catalano, classe ’99, in stagione ha segnato 11 gol e fornito otto assist in 38 presenze. Non è un bomber letale, è un attaccante generoso, di movimento, lavora per la squadra, attacca la profondità, gli manca la freddezza del grande numero nove. Ha 24 anni, l’ha compiuti il primo febbraio. Tare è stato in Belgio una settimana fa, ha approfondito i discorsi, Jutglà costa circa 15 milioni di euro. Sallai o Jutglà? Il primo diventerebbe l’esterno destro con Felipe pronto a diventare la prima alternativa a Immobile. Se arrivasse Jutglà, invece, Felipe rimarrebbe “solo” un esterno, a quel punto la casella di vice Ciro sarebbe occupata da un giocatore di ruolo. Bisognerà capire chi sarà a condurre il mercato. Tare sta portando avanti le sue piste, Sarri ha idee diverse e l’ha spiegato chiaramente. Lotito è chiamato a fare una scelta. Ulteriori compromessi non sembrano percorribili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.