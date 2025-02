Calciomercato Lazio | Tchaouna in bilico: il Bologna spinge. E Ngonge...

RASSEGNA STAMPA - Nelle ultime ore di mercato sarà deciso il futuro di Loum Tchaouna. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, è saltato lo scambio con il Bologna con Fabbian, ma l'affare per il francese rimane vivo. L'ha chiesto Sartori, la Lazio riflette se concedere il via libera. Per sostituirlo, Fabiani aveva bloccato Ngonge del Napoli a inizio gennaio.

Ora però De Laurentiis non ha più intenzione di far partire il belga, visto che non ci sono alternative e il possibile arrivo di Saint-Maximin non cambierebbe gli scenari. In più, Ngonge è un over: bisognerebbe fargli spazio in lista (Castrovilli ha lasciato il suo posto a Hysaj). Se partirà Tchaouna, quindi, si rimarrà con Isaksen, Pedro, Noslin e Ibrahimovic.