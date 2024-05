Calciomercato Lazio | Tchaouna vicino, Dia indeciso e Noslin...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA | La stagione della Lazio si è conclusa con il pareggio dell'Olimpico contro il Sassuolo e, le prossime settimane, saranno decisive per gettare le basi per l'imminente calciomercato e per la prossima stagione. In realtà la società si è mossa in anticipo mettendo nel mirino il primo giocatore: Tchaouna. L'accordo tra i club è stato raggiunto, il costo, come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport, si aggira attorno agli 8-10 milioni: 8 milioni è il valore della clausola che permetteva al giocatore di partire, 10 è invece la richiesta della Salernitana che deve anche una percentuale della vendita al Rennes.

Diverso il discorso di Dia non pienamente convinto di scegliere la Lazio. In Premier gli garantirebbero un ingaggio migliore e a Roma avrebbe paura di non avere spazio vista la presenza di Castellanos e Immobile. Non solo, parlando di centravanti attenzione anche a Noslin del Verona, una delle sorprese della seconda parte di stagione. Come anticipato dalla nostra redazione il suo cartellino vale 10 milioni e nelle prossime settimane potrebbe diventare una pista concreta.

Per quanto riguarda invece il reparto arretrato piace Coppola, che Tudor ha allenato al Verona, e Pirola della Salernitana. Rimane l'interesse per Gosens che però ha un ingaggio da 3 milioni.