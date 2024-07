Calciomercato Lazio | Titoli di coda: Greenwood va a Marsiglia. E adesso...

Fonte: Redazione Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Telenovela finita. Mason Greenwood non vestirà la maglia della Lazio. Ormai ci sono pochi dubbi, l'inglese ha scelto l'Olympique Marsiglia, convinto dal pressing incessante di Roberto De Zerbi e dalla ricca proposta economica del club transalpino che mette sul piatto un ingaggio da quasi 5 milioni a stagione. L'OM aveva già da giorni l'accordo con il Manchester United che incasserà 31,5 milioni (bonus compresi) e una percentuale sulla futura rivendita importante, vicina al 40%. La Lazio, nelle ultime ore, s'era spinta a offrire 25 milioni di euro e il 50% sulla rivendita, ma al giocatore aveva proposto un contratto da 3,5 milioni a stagione più bonus. Non è stato sufficiente per convincere lo United e nemmeno Greenwood e il padre-agente che hanno deciso di dribblare le polemiche feroci esplose a Marsiglia e accettare la proposta di Longoria. A meno di clamorosi colpi di scena, dunque, Greenwood sarà un giocatore dell'OM. La Lazio ora accantonerà la questione Greenwood e al termine del ritiro di Auronzo farà il punto insieme a Marco Baroni. Fabiani, Lotito e il tecnico si siederanno al tavolo e decideranno come e dove intervenire per rinforzare la rosa. Baroni utilizzerà questi giorni sotto le Tre Cime di Lavaredo (il ritiro terminerà il 22 luglio) per completare la conoscenza della rosa a disposizione e poi offrirà le sue indicazioni per un nuovo intervento sul mercato.

Pubblicato il 15/07

