Calciomercato Lazio | Torna di moda il nome di Candreva: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Un passo indietro nel futuro di Antonio Candreva. Come vi avevamo anticipato, e secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, l'attaccante della Salernitana potrebbe presto cambiare aria e tornare alla Lazio. La questione però rimane una sola: per gennaio o per giugno? La società biancoceleste in questo senso nei prossimi giorni proverà a convincere i granata per cederlo subito, altrimenti si dovrà attendere la scadenza del suo contratto in estate.

Nella stagione in corso, il numero 87 ha collezionato ben 20 presenze, mettendo a referto 6 gol e 4 assist. Ha invece vestito la maglia dei capitolini dal gennaio 2012 al giugno 2016, per un totale di 192 partite giocate e 45 reti, prima di passare all'Inter. Per lui si tratterebbe di un gradito ritorno al passato a Roma, dove è cresciuto e si è formato come calciatore.