Calciomercato Lazio | Torna di moda Karlsson: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La sessione estiva della Lazio deve entrare nel vivo. Ora o mai più. Il confronto previsto tra Sarri e Lotito può essere una spinta importante in questo senso. Il tempo stringe e il mister aspetta almeno quattro acquisti. Uno tra questi in attacco per rinforzare le corsie laterali. Tanti i profili seguiti e valutati, ma per i quali non si è trovata un soluzione: da Berardi a Politano, passando per Gil e Hudson-Odoi sempre più vicino al Fulham. Come riporta Il Corriere dello Sport, il nome caldo in queste ore è quello di Jesper Karlsson, avversario della Lazio quest'anno con l'AZ in Conference League. Sono stati ripresi i contatti con gli agenti che erano iniziati qualche settimana fa. Il discorso può diventare serio nei prossimi giorni. Come alternative Tete, che si libererà a parametro zero dallo Shakhtar Donetsk, e Gustav Tang Isaksen, ala 22enne che ha sfidato anche lui i biancocelesti, ma in Europa League e con la maglia del Midtjylland.