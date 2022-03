Calciomercato Lazio, torna di moda Rojas: la situazione

Il reparto arretrato è quello che subirà maggiori cambiamenti e il centrale del River Plate potrebbe essere un nome da seguire con attenzione...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio si prepara ad affrontare il Venezia lunedì all'Olimpico. Una sfida importante, da non fallire, che deve permettere ai capitolini di restare agganciati al treno per l'Europa. Dopo i primi mesi difficili, la squadra biancoceleste ha finalmente ingranato con Sarri e ora è tempo di raccogliere i frutti. Il mercato, nonostante sia distante mesi, inevitabilmente è già protagonista. La difesa sarà il reparto che subirà maggiori cambiamenti. Se da una parte avanza l'affare Romagnoli, l'ex Milan non sarà l'unica faccia nuova. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, il tecnico insiste anche per Casale in difesa, ma ora anche il 25enne Robert Rojas del River torna di moda. Il giocatore ha appena rinnovato il suo contratto con gli argentini fino al 31 dicembre 2024. Questo conferisce maggiore potere al club biancorosso, ma il suo nome va tenuto d'occhio perché la pista può riscaldarsi in qualsiasi momento. Già a gennaio la Lazio ci aveva provato, ma lo status da extracomunitario e il tesseramento di Kamenovic hanno spento tutto. In estate le cose potrebbero cambiare.