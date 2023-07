Calciomercato Lazio | Torreira in viaggio, i tifosi scatenati: "Magari..."

La storia di Lucas Torreira all'aeroporto con le emoji dell'aereo, dell'Italia e della vittoria hanno surriscaldato i social. Vi abbiamo raccontato di una trattativa molto ben avviata tra Lazio e Galatasaray per riportare l'argentino in Italia dopo le esperienze con Pescara, Sampdoria e Fiorentina. Il giocatore del Galtasaray è fermo ai box per infortunio e dovrebbe aver beneficiato di un permesso di qualche giorno da parte del club turco. I tifosi della Lazio sui social, ovviamente, sono in fervida attesa. La voglia di vedere nuovi acquisti alle dipendenze di Sarri è fortissima. La maggior parte dei commenti vede di buonissimo occhio il suo eventuale arrivo. "Magari arrivasse veramente", "Giocatore top, lo dico da anni", "Una bestia per Sarri finalmente" e "Con lui e Zielinski sistemi la linea mediana" sono alcuni dei commenti entisiasti. Non mancano però anche i critici. "Era meglio Ricci" e"Non è stato riscattato dalla Fiorentina e dall'Atletico Madrid, qualche domanda me la farei" sono quelli che non approvano l'eventuale operazione. C'è poi chi invece è pessimista "Verrà in vacanza, il mercato non c'entra".

