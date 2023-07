Calciomercato Lazio | Torreira ma non solo: piace un regista argentino

Solo pochi fa era emersa l'indiscrezione secondo cui la Lazio aveva messo gli occhi su Fausto Vera, per il quale l'agente Kristian Bereit era arrivato in Brasile per incontrare la dirigenza del Corinthians per discutere sul futuro del suo assistito. Il classe 2000 però, secondo quanto riporta Sky, è attenzionato anche dalla Fiorentina che starebbe tentando lo "scippo" battendo la Lazio sul tempo e cogliendo tutti di sorpresa. Per quanto riguarda il prezzo del cartellino, si parla di 12 milioni di euro, bonus esclusi.