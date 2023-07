Calciomercato Lazio | Torreira, settimana decisiva. E sul fronte terzino...

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Non solo l’attacco, l’altro rebus da risolvere riguarda il centrocampo. Lucas Torreira è il nome fatto da Sarri, l’operazione sembrava potesse concludersi senza intoppi e invece poi è spuntato Paredes. L’inserimento sull’argentino, che piace anche al Galatasaray, potrebbe essere solo una mossa per accelerare l’operazione per l’uruguaiano e magari far si che i turchi abbassino anche le pretese. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, per l’ex Arsenal serve una cifra compresa tra gli 8 e i 10 milioni di euro, Lotito punta al prestito con riscatto 8 più i bonus. L’argentino invece è in uscita dal PSG, ha il contratto in scadenza nel 2024 e i francesi lo lascerebbero andare per 5/6 milioni. Lui accetterebbe un contratto quadriennale da 2,5 milioni a stagione. Questa settimana potrebbe essere decisiva per il futuro regista biancoceleste.

Calciomercato Lazio | Milinkovic, prosegue la ricerca del sostituto. E Pellegrini…

Non solo un regista, Sarri cerca anche un nuovo Milinkovic qualora il serbo dovesse decidere di lasciare la Lazio. Nel caso, profili graditi sono quelli di Gedson Fernandes del Besiktas e di Veerman del PSV Eindhoven. Anche se nella mente c’è sempre Zielinski. Il tecnico aveva puntato anche Tijjani Reijnders dell’AZ Alkmaar, ma ora è un obiettivo del Milan. È valutato oltre 20 milioni e può tornare in corsa solo se i rossoneri si facessero da parte. La squadra olandese però ha un altro giocatore che interessa alla Lazio, è Milos Kerkez. Il terzino, se dovesse saltare la conferma di Pellegrini, potrebbe essere un profilo su cui i biancocelesti punteranno per rimpiazzarlo. Lotito e la Juve hanno avviato i contatti, l’intento del patron dei capitolini è quello di strapparlo a un prestito con riscatto fissato a 8 milioni. Si attende la risposta del club bianconero. In tutto questo, va seguita con attenzione anche la vicenda di Marusic. L’agente ha ricevuto interesse da Premier e Arabia. Possibili sostituti: Daniil Khlusevich dello Spartak Mosca, può partire in prestito con riscatto a 8 milioni di euro, e Emil Holm dello Spezia, ma è valutato 12 milioni.