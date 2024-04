Calciomercato Lazio, tutti i nomi per l'attacco: da Simeone a Dia

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La stagione è avviata verso il termine e cominciano a fare capolino le voci di calciomercato. Tutti i discorsi girano intorno all'attacco, dove l'analisi partirà da chi oggi il reparto lo compone, Immobile e Castellanos. Ciro dopo il derby ha parlato di futuro, ha ricordato di avere altri due anni di contratto, mentre il Taty in questa stagione ha mostrato qualità tecniche, ma non si è sbloccato da stoccatore. Secondo quanto riportato dal Messaggero un nome importante piuò essere quello di Giovanni Simeone, in uscita dal Napoli. In passato il Cholito è stato vicino alla Lazio, ma il suo entourage, lo stesso di Immobile, ha evitato la sovrapposizione. Sempre secondo via del Tritone sarebbe perfetto l'incastro con il capitano (Ciro out, Simeone in) anche se i rapporti con Alessandro Moggi non sono più idilliaci come in passato.

Nei giorni scorsi è circolato il nome del greco Fotis Ioannidis, classe 2000 del Panathinaikos che costa 15 milioni ed è autore di 21 gol in stagione. Il rischio è quello di essere una scommessa, come Castellanos la scorsa estate, e la Lazio non può permetterselo visto il momento dal punto di vista tecnico. La vera occasione può essere Boulaye Dia, 27enne senegalese fuori rosa nella Salernitana da febbraio. Lo scorso anno il suo cartellino aveva una clausola da 20 milioni, oggi il costo è sceso della metà anche se nella stagione attuale il suo comportamento ha lasciato più di un dubbio. Nel 2022-23 è stato autore di 16 gol e 6 assist, numeri importanti che non si dimenticano.