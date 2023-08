Calciomercato Lazio | Ultima offerta per Ricci: ecco l'incontro Lotito - Cairo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - Kamada, Isaksen e Ricci. Lotito chiuderà il weekend con due acquisti e tenterà di centrare il terzo in settimana. Si tratta del più costoso, il centrocampista del Torino. Il presidente, riporta Corriere dello Sport, riparlerà con Cairo, presenterà l'ultima offerta per il regista: 20 milioni più cinque di bonus. Spera di far colpo anche se, dall'altra parte, il patron granata ha alzato la posta fino a 25 più 5 di bonus. Il Torino è disposto ad ascoltare altre offerte, non ha tolto Ricci dal mercato. Ecco perché Lotito non ha perso le speranze di acquistarlo e regalarlo a Sarri. Venticinque-trenta milioni per un giocatore di 21 anni, l'operazione ha costi altissimi e le parti non sono né vicine né lontane. Ma il ragazzo vale tecnicamente, completerebbe il centrocampo. E quest'occasione la Lazio non vuole farsela sfuggire.

TORNA ALLA HOMEPAGE