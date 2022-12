Calciomercato Lazio, un'inglese fa sul serio per Muriqi: la situazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Il nome di Vedat Muriqi è uno di quelli più caldi in vista del calciomercato di gennaio. L'attaccante kosovaro, ceduto in estate a titolo definitivo dalla Lazio al Maiorca, dopo gli 8 gol in 12 presenze della prima parte del campionato è diventato l'oggetto del desiderio di parecchi club. Siviglia, Aston Villa e Real Madrid sono già state annoverate alla lista delle pretendenti, anche se è soprattutto il club di Birmingham a seguire con particolare attenzione l'ex centravanti biancoceleste.

ANCHE IL WOLVERHAMPTON - Nelle ultime ore la stampa inglese ha aggiunto un'altra squadra tra le aspiranti a Muriqi, il Wolverhampton che da inizio novembre è allenato da Julen Lopetegui. Secondo i media il tecnico spagnolo non sarebbe per nulla soddisfatto di Raul Jimenez, che dal suo arrivo non è mai stato a disposizione: il calo di rendimento avuto dopo la tremenda frattura del cranio subita a novembre 2020 e l'insoddisfazione di Lopetegui per il fatto che il giocatore sia volato in Qatar da infortunato potrebbero far terminare il rapporto prima di iniziare. L'ex Siviglia avrebbe individuato in Muriqi il sostituto perfetto del messicano. Per il kosovaro il Maiorca spara alto e, sempre secondo la stampa inglese, il Wolverhampton potrebbe addirittura arrivare a pagare la clausola rescissoria di 38 milioni di euro.

LA LAZIO - Quest'ultima opzione per la Lazio sarebbe una notizia stupenda. Avendo infatti mantenuto per 3 anni il diritto sul 45% della futura rivendita, nelle casse biancocelesti entrerebbero più di 17 milioni. La cifra consentirebbe non soltanto di mettere a posto l'indice di liquidità, ma anche di avere a disposizione una cifra per fare un mercato di gennaio importante e magari anticipare qualche operazione altrimenti prevista nella prossima estate. Per il momento si tratta ovviamente soltanto di voci, ma il nome di Muriqi in Inghilterra è molto quotato e, nel mercato più ricco d'Europa, trovare almeno un club disposto a fare un'operazione del genere non è impossibile. Con la Lazio osservatrice interessata.