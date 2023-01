Calciomercato Lazio, una big di Premier in pressing su Milinkovic: la possibile offerta

Fonte: Il Messaggero

CALCIOMERCATO LAZIO / RASSEGNA STAMPA - Il nome di Milinkovic è sempre uno dei più caldi quando si parla del calciomercato della Lazio. Il club sarebbe intenzionato al rinnovo ma per il Sergente potrebbe essere arrivato il momento del grande salto. Anche Kezman la pensa così e ha fermato qualsiasi dialogo per il prolungamento. Lotito vorrebbe trovare un accordo almeno per altri due anni a 5 milioni di euro a stagione, bonus inclusi, ma Sergej al momento prende tempo. Come riportato da Il Messaggero, sono pervenute voci insistenti su un forte interesse del Newcastle, terzo in Premier League e pronto a mettere sul piatto 60 milioni di euro per il cartellino già a gennaio e un quinquennale tra i 7 e i 10 milioni di euro a stagione per il giocatore più un premio alla firma di altri 12 milioni. La Lazio lo considera incedibile almeno per questa sessione, ma la scadenza 2024 è più vicina del previsto ed è necessario prendere una decisione il prima possibile. Saranno mesi decisivi per il futuro del centrocampista serbo.