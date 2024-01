Calciomercato Lazio | Valentini apre: "Sono pronto a parlarne, ma prima..."

Ieri si è svolto il primo allenamento dell'Argentina U-23, guidata da Javier Mascherano, in vista dei Campionati Preolimpici che si svolgeranno dal 20 gennaio in Venezuela. Tra le fila dell'ex Barcellona c'è anche il difensore centrale del Boca Juniors, nonché obiettivo estivo della Lazio, Nicolàs Valentini. Il centrale classe 2001, al termine della sessione, si è fermato davanti alle telecamere della Federazione per rilasciare una breve intervista, durante la quale ha parlato così del suo futuro:"La mia priorità è la Nazionale argentina. Dopo la Preolimpica si vedrà il mio futuro".

CONTRATTO IN SCADENZA - D'altronde il tempo scorre e il suo contratto, in scadenza il 31 dicembre 2024, è per gli Xeinezes un problema e allo stesso tempo un'occasione. Nonostante l'opposizione dei tifosi, che lo reputano uno dei migliori in quel ruolo e del vice presidente Riquelme, cederlo in estate potrebbe consentire al club di intascare una cifra che rischierebbe di perdere qualora lo lasciasse andare a parametro zero.

POSSIBILITÀ E CONCORRENZA - Un'alternativa a questa situazione potrebbe essere quella di rinnovare il suo contratto e cederlo poi per un quantitativo economico che rispecchi al meglio il suo valore. Davanti a questa possibilità, però, andrebbe osservata la reazione delle pretendenti, tra cui non ci sono solo i biancocelesti ma anche l'Olympiacos, ne veder sfumare un'occasione di mercato.