Calciomercato Lazio | Valeri: "Futuro a Roma? Vi dico come stanno le cose"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Stefano Martini

Emanuele Valeri non ha mai nascosto la sua passione per la Lazio. Il nuovo terzino del Frosinone, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe un promesso sposo dei biancocelesti non appena terminerà la sua esperienza al Frosinone, club in cui si è trasferito dalla Cremonese nel corso del mercato di gennaio. Intervenuto in conferenza stampa per presentarsi al pubblico ciociaro, il classe 1998 ha però detto di non sapere nulla riguardo a un suo futuro nella Capitale:

"Sinceramente di questa cosa con la Lazio io non so niente, se ne occupa il mio procuratore. So che quando si è presentato il direttore non ho esitato a dire sì. Grande opportunità non solo per farmi vedere ma anche per la squadra. Ho saputo che c'è un grande gruppo e ho scelto di venire qui per raggiungere la salvezza".