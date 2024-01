Calciomercato Lazio | Valeri passa al Frosinone, poi a giugno...

TUTTOmercatoWEB.com

Novità di mercato in casa Frosinone che riguarda anche la Lazio. Emanuele Valeri, terzino della Cremonese, si prepara a passare a titolo definitivo alla squadra di Eusebio Di Francesco. Come infatti riportato da Gianluca Di Marzio di SkySport, il calciatore prima vestirà la maglia gialloblù per sei mesi e poi a giugno si sposterà alla Lazio a parametro zero. In estate, quindi, la Lazio potrà accogliere il difensore romano, da sempre grande tifoso biancoceleste.