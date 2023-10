Calciomercato Lazio | Valeri spinge, vuole arrivare subito: i dettagli

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Vorrebbe coronare un sogno, tornare a casa e dimostrare di essere da Lazio. Emanuele Valeri non ha abbandonato l’idea di abbracciare la squadra del suo cuore, sta spingendo con i suoi agenti per trovare una soluzione positiva. Non vuole rinnovare il contratto con la Cremonese, è in scadenza nel giugno prossimo, la società grigiorossa non ha gradito, l’ha messo fuori rosa, in questa stagione Valeri non ha mai giocato, è fermo di fatto dal giugno scorso. Il ragazzo vuole la Lazio, sarebbe disposto ad aspettare anche l’estate, ad arrivare a Roma da svincolato, ma vorrebbe anticipare i tempi, sbarcare a Formello già a gennaio. Ha chiesto al suo entourage di attivarsi, di provare a mediare con i club e accontentarlo.

SITUAZIONE - La Lazio per ora nicchia, l’idea è quella di prendere Valeri solo a zero. Inoltre, altro aspetto da considerare, il comparto dei terzini è al completo, lo scenario cambierebbe se dovessero arrivare proposte per Manuel Lazzari. Se sul tavolo di Lotito arrivassero proposte concrete, considerate congrue, per l’ex Spal, allora si libererebbe lo spazio per far entrare Valeri che con Pellegrini formerebbe la catena mancina. Una catena dalle caratteristiche propositive, offensive, con Hysaj che eventualmente s’alternerebbe tra le due corsie a seconda delle occasioni e degli avversari. Valeri spera, vorrebbe la Lazio già a gennaio, non sarà semplice.

