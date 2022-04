Calciomercato Lazio, Vecino per Sarri: ecco la strategia della società

Il centrocampista si libererà a parametro zero a giugno dall'Inter, Sarri lo ha già allenato a Empoli e lo riaccoglierebbe volentieri

È uno dei nomi che è uscito dal mazzo durante il meeting di ieri sera, Sarri l’ha riproposto, sembra esserci convergenza con Lotito e Tare. Matias Vecino può diventare un obiettivo concreto, la Lazio proverà a prenderlo. L’uruguaiano è in uscita dall’Inter, si libererà a parametro zero, ha una ricca offerta da un club turco, dipenderà da lui decidere se tentare un’avventura all’estero privilegiando il lato economico o rimanere in Italia e tornare alla corte di quel Sarri che l’ha già allenato a Empoli. Vecino è una mezzala di fisico e buona qualità, se rimanesse Milinkovic sarebbe il suo vice, poi bisognerà vedere cosa porterà con sé il mercato, se arriveranno offerte tali da portare Sergio lontano da casa. Vecino, a Milano, guadagna 2,5 milioni a stagione, la Lazio vorrebbe fermarsi a poco meno di due milioni più bonus.

PERSUASIONE - Lotito intende abbassare il monte ingaggi, è raddoppiato in cinque anni, sostenibilità è parola cara al patron, dipenderà anche da quanti contratti “pesanti” usciranno. L’uruguaiano ha 30 anni, ne compirà 31 a fine agosto, l’idea è quella di proporre un biennale con opzione per un’ulteriore stagione. La Lazio vorrebbe convincere Vecino con l’idea di rigiocare per Sarri e continuare su un palcoscenico importante come la Serie A e - si spera - pure su quello europeo. L’ingresso in Europea League diventa vitale: per avere più risorse, ma anche per attrarre giocatori, per far leva sulla loro voglia di mettersi in gioco e di accettare nuove sfide. Nuovi contatti con Vecino e il suo entourage sono previsti nei prossimi giorni, il mercato della Lazio stavolta non può aspettare.

