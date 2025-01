Calciomercato Lazio | Veiga-Casadei, ecco qual era il piano del club. Adesso...

Fonte: Alessandro Zappulla-Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Una strategia ben precisa, s’è messa di mezzo una Vecchia Signora a complicare i piani. La Lazio aveva approcciato il Chelsea, contatti quasi quotidiani, per Cesare Casadei, ma soprattutto per Renato Veiga. Era il portoghese l’obiettivo principale dei biancocelesti, quello per il quale s’era costruito il castello della trattativa con i Blues. Il difensore, classe 2003, era il nome in cima alla lista dei desideri di Fabiani e per il quale la Lazio aveva mosso i passi più concreti. Al Chelsea era stata prospettata una doppia operazione, non solo Veiga, ma anche Casadei nell’affare. Due giovani in grado di dare qualità e prospettiva alla rosa di Baroni. La Lazio - nei giorni scorsi - ha proposto un prestito con diritto di riscatto per Veiga, al quale andava aggiunta anche una percentuale sulla futura rivendita. Sarebbe stata da definire la cifra per il riscatto, ma la Lazio era intenzionata ad andare fino in fondo.

CASADEI - Veiga piaceva molto, era considerato il profilo perfetto per far fare un ulteriore salto di qualità alla rosa, difensore e centrocampista, un jolly per dare varie opzioni al tecnico. Le intenzioni si sono scontrate con l’inserimento della Juventus che ha proposto un prestito secco, ma oneroso (circa 6 milioni per sei mesi), un’offerta che il Chelsea ha accettato subito, anche perché a Londra erano restii a privarsi definitivamente del talento del portoghese. A giocare a favore della Juve anche la preferenza del calciatore. Saltato Veiga, cosa farà la Lazio con Casadei? L’ex Inter - nei piani della Lazio - sarebbe arrivato in prestito con obbligo di riscatto, un’espressione giornalistica che nasconde in realtà un acquisto a titolo definitivo, con pagamento rinviato e da inserire nel prossimo bilancio, in modo da non pesare sull’IDL. Il problema rimane la valutazione che il Chelsea fa di Casadei. Sono troppi, secondo i dirigenti laziali, i 15 milioni richiesti dal club londinese. La Lazio non ha intenzione di spingersi a quelle cifre per Casadei e quindi non parteciperà ad aste con altri club. La pista che conduce all’ex Inter, dunque, al momento sembra perdere quota, con la Lazio che potrebbe anche guardare ad altri profili per rinforzare la mediana.

