Calciomercato Lazio | Vertice tra Lotito e Fabiani: Sarri aspetta un’ala

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Domenica importante in casa Lazio, si deciderà del futuro e non solo sul campo. Alle 18 i biancocelesti affronteranno il Napoli all’Olimpico, scontro diretto per un posto in Champions e poi quando i fari dello stadio si spegneranno andrà in scena un altro incontro, più riservato, per fare il punto sul mercato. Il vertice tra Lotito e Fabiani, riporta il Corriere dello Sport, si terrà tra stasera e domani. Una vittoria oggi sicuramente darebbe una spinta in più al patron per investire in questi pochissimi giorni che restano della sessione invernale. Sarri è alla ricerca di un’ala. È stato tentato un sondaggio per Cambiaghi, Bernardeschi è stato proposto, c’è ancora in corsa Gil, sullo sfondo El Ghazi e poi, escludendo Rafa Silva che risulta essere la strada più complicata da seguire, resta la pista legata a Mister X. Il diesse e il presidente rivaluteranno tutte le opzioni, cercando di trovare l’occasione migliore. Non solo di entrate, si discuterà anche dei rinnovi e a tal proposito, la questione Zaccagni. Ieri l’agente ha rilanciato le accuse, l’incontro era in programma per discutere del suo futuro ma ora sembra essere ritornato tutto in ballo.

