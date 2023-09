Calciomercato Lazio | Vicepres. Galatasaray: "Vecino? Era fatta, poi Sarri..."

TUTTOmercatoWEB.com

Matias Vecino è rimasto alla Lazio. Sarri si potrà continuare a godere il suo tuttocampista, arma da non sottovalutare nel corso di questa stagione. D'altronde, è stato proprio il tecnico biancoceleste a opporsi, in maniera veemente, alla cessione dell'uruguaiano che, durante il mercato estivo, era stato a un passo dal Galatasaray. A raccontare questa versione è il vicepresidente del club turco, Erden Timur, in conferenza stampa: "Vecino? Lo seguiamo da due anni, c'era un accordo con lui e con la Lazio. Alle 23.30 Sarri non ha approvato la cessione, si è anche arrabbiato..."