Calciomercato Lazio | Wieffer, nuovo sondaggio biancoceleste: la situazione

Senza proclami e a fari spenti, ma la Lazio è attenta e sonda il mercato. Soprattutto quello dei centrocampisti. La situazione Kamada per ora non offre novità rilevanti, da Formello fanno sapere che il giapponese non lascerà a gennaio e che ogni discorso è rinviato a fine stagione. Ma di fronte a un’offerta valida per club e giocatore chissà che le cose non possano cambiare. Nonostante ciò, la Lazio ha nuovamente bussato alla porta dell’entourage di Mats Wieffer, classe ’99, colonna del centrocampo del Feyenoord, sempre titolare in stagione tra Eredivisie e Champions. Wieffer piace moltissimo a Fabiani e a Sarri, può giocare da centrale e da mezzala, è un jolly di valore. Il problema è il Feyenoord, perché il club olandese non vuole privarsi di un giocatore così importante a metà stagione e ragionerebbe sull’eventualità solo di fronte a un’offerta importante, comunque superiore ai 20 milioni di euro. Per questo, al momento, il sondaggio della Lazio non s’è tramutato in un’offensiva vera e propria e anche per questo si sta lavorando su Florian Neuhaus, obiettivo meno costoso rispetto a Wieffer che però rimane un nome cerchiato (più volte) in rosso sul taccuino laziale.

