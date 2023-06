Calciomercato Lazio | Zaha a sorpresa. Romano: "C'è stato un contatto"

La notizia che non ti aspetti per il vice Immobile. In queste ore c'è stato un contatto tra la Lazio e Wilfried Zaha. La conferma è arrivata direttamente da Fabrizio Romano, esperto di calciomercato internazionale: "La Lazio ha preso contatti con l'attaccante del Crystal Palace, Wilfried Zaha come potenziale parametro zero. I negoziati sono partiti, ma non è una trattativa facile in questa fase. Il calciatore ha diverse offerte e valuterà presto cosa fare".

Excl: Lazio have now approached Crystal Palace forward Wilfried Zaha on potential free deal. Negotiations took place but it’s not an easy deal at this stage. 🇨🇮 #transfers #CPFC



Zaha has many proposals and so will assess his options soon. pic.twitter.com/mMu2G5xrGz