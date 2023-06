Calciomercato Lazio | Zaha e Ngonge aspettano: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Potrebbe essere una settimana importante per il mercato della Lazio. In attacco il nome caldo è quello di Marcos Leonardo che, dopo le parole del presidente del Santos, è in uscita. Si cerca l'intesa con i biancocelesti che si sono spsinti fino a dodici a fronte di una richiesta che oscilla tra i 15 e i 20. Ostacolo arginabile con una percentuale sulla futura rivendita, gradita anche ai verdeoro. In Italia resiste l’opzione Pinamonti del Sassuolo. Il vertice Lotito-Sarri previsto entro mercoledì servirà anche per definire l’assalto a Ngonge o Zaha, le ali valutate negli ultimi giorni. Per il belga del Verona c’è tempo fino a venerdì perché Setti vuole venderlo entro il 30 giugno a 10 milioni. Per Zaha l’ostacolo è economico. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radosei, è vero che si muove a parametro zero ma chiede 4 milioni all’anno di ingaggio e il suo manager avrebbe avanzato una richiesta di 10 milioni di commissione. Con Ngonge e Zaha va tenuto in considerazione Orsolini del Bologna, valutato 15 milioni nonostante la scadenza fissata nel 2024. Il Bologna minaccia di tenerlo anche se non rinnoverà e non arriverà l’offerta giusta. Nella lista di Sarri era stato inserito anche Gil del Tottenham, rientra dal prestito al Siviglia, 22 anni. Ci sono tanti nomi per ogni ruolo, sarà Sarri a fissare gli obiettivi principali alla luce dei nuovi scenari di mercato. Senza dimenticare Berardi per cui i dialoghi restano aperti.