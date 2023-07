Calciomercato Lazio | Zielinski, c'è l'offerta! Tutti i dettagli

Il polacco è il numero uno sulla lista di Sarri per prendere il posto di Milinkovic-Savic, la Lazio ora ci prova sul serio...

La Lazio si muove per Piotr Zielinski. È il grande obiettivo indicato da Maurizio Sarri per sostituire Milinkovic-Savic. Sul polacco c’è anche l’Al-Ahli e il Napoli non ha ancora accantonato l’idea del rinnovo di contratto (in scadenza tra un anno). La Lazio però ora ha mosso i primi passi concreti e ha inoltrato un’offerta ufficiale al Napoli: 20 milioni di euro per il cartellino del polacco. De Laurentiis valuta Zielinski 25 milioni, la distanza non è ampia, c’è margine per trattare. Arabia permettendo…

