Calciomercato Lazio | Zielinski, Giuntoli tenta lo sgarbo a Sarri: i dettagli

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Piotr Zielinski alla Juve? Questo il desiderio dei dirigenti bianconeri. Il centrocampista, in scadenza di contratto il 30 giugno 2024 con il Napoli neo campione d'Italia, è un obiettivo di mercato della Lazio di Maurizio Sarri. Recentemente però, il polacco avrebbe manifestato la voglia di proseguire in azzurro e si è parlato anche di una trattativa con il Napoli che potrebbe ripartire a breve. Attenzione però, perché come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, fresco di rescissione contrattuale con il club partenopeo, Cristiano Giuntoli, pronto ad abbracciare il progetto Juventus, vuole portarsi Zielinski a Torino. Non solo Domenico Berardi, il dirigente tenta il doppio sgarbo a Maurizio Sarri.