Calciomercato Lazio | Zielinski si complica: l'Al-Ahli fa sul serio

Il centrocampista polacco chiesto da Sarri potrebbe finire in Arabia Saudita che gli garantirebbe un ricchissimo triennale...

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Piotr Zielinski sembrava essere destinato a sostituire Sergej Milinkovic Savic alla Lazio. Il polacco era stato indicato da Sarri in persona che voleva tornare ad allenare il giocatore che conosce bene dopo aver perso il serbo. La strada sembrava in discesa con il giocatore ai ferri corti con il Napoli e desideroso di cambiare aria. A cambiare le carte in tavola ci ha pensato ancora una volta l'Arabia Saudita. Più precisamente l'Al-Ahli che ha messo il centrocampista campione d'Italia nel mirino. Per lui è pronto un triennale da 12 milioni a stagione, mentre per il Napoli un'offerta da oltre 20 milioni. L'ex Udinese sarebbe pronto ad accettare la proposta che farebbe contenti lui e la società partenopea, mentre costringerebbe la Lazio a cambiare obiettivo.