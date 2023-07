Calciomercato | Orsolini, il primo allenatore: "Lazio la squadra ideale. E con Sarri..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Anche Riccardo Orsolini è finito nel mirino della Lazio, alla ricerca, tra gli altri profili, di un esterno d'attacco. Dopo giorni in cui il pre-scelto sembrava essere Domenico Berardi, ora ha preso quota la pista che porta al classe '97 rossoblù. In merito all’accostamento significativo dell'attaccante in biancoceleste, la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Remo Orsini, scopritore e primo mentore assoluto dell’attuale fantasista del Bologna.

Domanda di rito: come giudicheresti l’eventuale approdo di Orsolini alla Lazio?

“È la squadra ideale e l'ambiente giusto per esaltare le sue qualità”.

A livello di personalità è pronto per il salto in un top club?

“Dopo quello che ha dimostrato negli ultimi anni a Bologna e - soprattutto - campionato passato, credo che sia prontissimo è il giusto momento per un top club”.

Come lo immagini tatticamente capitalizzato da Sarri?

“Sicuramente possiede le caratteristiche giuste per essere inserito nel modulo di Sarri, ossia 4-3-3”.

Qual è il ruolo a lui più congeniale?

“Il ruolo più congeniale dove Riccardo può mostrare tutto il suo valore è esterno d'attacco a destra: sa saltare l’uomo, accentrarsi e caricare il mancino. Anche se, ultimamente, è anche migliorato con il destro”.

Un aneddoto particolare che ti lega a lui?

“Ho sempre pensato che fosse un fenomeno e non avevo dubbi sulla sua carriera. L’ho scoperto in spiaggia ad Ascoli da bambino e l’ho portato subito nel nostro Settore Giovanile. Segnava gol a valanghe. Quello che sta facendo in Serie A non mi stupisce: talento e estro sono sempre state sue caratteristiche”.

