Calciomercato, Uribe apre alla Lazio: entro maggio la decisione sul colombiano

Mese decisivo il prossimo per capire il futuro di Matheus Uribe. Il calciatore ha deciso: lascerà il Porto a fine stagione liberandosi a zero. Le squadre sulle sua tracce non mancano: dal Fulham all'Atletico Madrid, pronto a offrire al calciatore un contratto da 3 milioni a stagione. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei anche la Lazio si sta muovendo per il colombiano ed è pronta a mettere sul piatto un triennale a 2 milioni all’anno. D'altra parte l'idea di poter giocare in Serie A e di approdare in biancoceleste non spiace affatto al calciatore che però vuole capire se la Lazio affonderà il colpo. Lotito per fare il passo definitivo attende l'ok di Maurizio Sarri a cui Uribe piace anche se lo considera più un regista che una mezzala, se il tecnico dovesse dare il suo benestare allora si proseguirà nella trattativa.

Intanto anche altri profili rimango in pole: quello di Gagliardini che non trova spazio nell'Inter ma anche Clasie dell'AZ Alkmaar così come Fazzini dell'Empoli.