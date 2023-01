Casale-Romagnoli, il muro made in Italy di Sarri: solo la Lazio può...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - La seconda versione della Lazio targata Maurizio Sarri ha un punto di forza che l'anno scorso non aveva: la difesa. Dopo un anno di lavoro sul campo, il Comandante ha plasmato la sua linea difensiva e, grazie agli innesti arrivati dal mercato, ha costruito il suo muro davanti alla porta. Grande parte del merito va anche ai calciatori, Casale e Romagnoli su tutti. Arrivati in estate si sono messi subito a disposizione del mister e sono entrati, l'ex Milan e l'ex Verona con un po' di ritardo, negli schemi tattici. Ad oggi i biancocelesti sono la seconda miglior difesa del campionato. Una solidità trovata che sta facendo le fortune della Lazio, l'unica squadra di Serie A che ha la coppia centrale tutta italiana. Solo l'Inter può schierare due italiani nella linea a tre di Inzaghi, Acerbi e Bastoni. Il dato che più impressiona è quello dei gol subiti: sono 15, solo il Napoli ha fatto meglio. L'anno scorso, a questo punto del campionato, la Lazio ne aveva subiti ben 19 in più.