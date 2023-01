Caso Plusvalenze Juve, come cambia la classifica: la posizione della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

Cambia in maniera piuttosto drastica la classifica della Serie A, dopo la decisione di oggi della Corte Federale d'Appello, che ha comminato 15 punti di penalizzazione alla Juventus, da scontarsi in questa stagione sportiva. I bianconeri scivolano così lontanissimi dalla zona Champions League, a pari merito con Bologna ed Empoli. La Lazio sale così al quarto posto in compagnia di Atalanta e Roma. Di seguito la nuova classifica aggiornata:

Napoli 47

Milan 38

Inter 37

Lazio 34

Atalanta 34

Roma 34

Udinese 25

Torino 23

Fiorentina 23

Bologna 22

Empoli 22

Juventus 22 *(-15)

Monza 21

Lecce 20

Spezia 18

Salernitana 18

Sassuolo 16

Sampdoria 9

Hellas Verona 9

Cremonese 7