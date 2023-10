WEBTV LAZIO, SARRI: "NON SIAMO UNA GRANDE SQUADRA. ORA NON È FACILE..." Una sconfitta, quella contro il Milan, che pesa sul morale della Lazio e sulla sua classifica. La stessa classifica che, per quanto possibile, Sarri invita a non guardare per concetrarsi su una risalita non facile, soprattutto con un calendario pieno e ostile ai... Una sconfitta, quella contro il Milan, che pesa sul morale della Lazio e sulla sua classifica. La stessa classifica che, per quanto possibile, Sarri invita a non guardare per concetrarsi su una risalita non facile, soprattutto con un calendario pieno e ostile ai... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | CASTELLANOS, IL RETROSCENA: "BATTUTA LA CONCORRENZA DI TRE SQUADRE!" Valentin Castellanos è stato il primo acquisto estivo della Lazio, l'unico a mettere piede nel ritiro di Auronzo di Cadore. L'attaccante argentino, che contro il Milan ha fatto il suo esordio da titolare, si è trasferito dal New York City, dopo aver... Valentin Castellanos è stato il primo acquisto estivo della Lazio, l'unico a mettere piede nel ritiro di Auronzo di Cadore. L'attaccante argentino, che contro il Milan ha fatto il suo esordio da titolare, si è trasferito dal New York City, dopo aver...