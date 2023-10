Celtic - Lazio, le pagelle dei quotidiani: Pedro eroico e Sarri...

RASSEGNA STAMPA - La Lazio spicca il volo insieme a Pedro: la sua incornata ha deciso la partita contro il Celtic nel recupero e ha lanciato la squadra biancoceleste in cima nel girone di Champions League. Diviene scontato, dunque, intuire chi sia stato per i principali quotidiani nazionali, il migliore in campo di ieri sera. Lo spagnolo ha condiviso questo riconoscimento, almeno nel caso del Corriere dello Sport, con l'altro marcatore: Matias Vecino, premiato anche dalla Uefa come migliore in campo. A essere stati ampiamente promossi, però, non sono solo i calciatori. Anche Maurizio Sarri, infatti, ha grandi meriti nella vittoria di ieri sera: gli inserimenti di Guendouzi e Pedro sono stati decisivi ai fini del risultato, così come la scelta di schierare Vecino dal 1'. Delle intuizioni che, inevitabilmente, fanno lievitare il suo voto in pagella.

CORRIERE DELLO SPORT - Provedel 6; Lazzari 6,5 (dall'84' Marusic s.v.), Patric 7, Romagnoli 6, Hysaj 6; Kamada 5,5, Vecino 7,5, Luis Alberto 7 (dal 68' Guendouzi 6,5); Felipe Anderson 5 (dal 68' Isaksen 6), Immobile 6 (dal 72' Castellanos 6,5), Zaccagni 6,5 (dall'84' Pedro 7,5). All. Sarri 7.

GAZZETTA DELLO SPORT - Provedel 6,5; Lazzari 5 (dall'84' Marusic s.v.), Patric 7, Romagnoli 6,5, Hysaj 4,5; Kamada 5, Vecino 6,5, Luis Alberto 6 (dal 68' Guendouzi 7); Felipe Anderson 4,5 (dal 68' Isaksen 6), Immobile 4,5 (dal 72' Castellanos 6), Zaccagni 5,5 (dall'84' Pedro 7). All. Sarri 6.

LIBERO - Provedel 6; Lazzari 6 (dall' 84' Marusic sv) , Patric 6, Romagnoli 6, Hysaj 5; Kamada 5, Vecino 6,5, Luis Alberto 6,5 (dal 68' Guendouzi 6) F. Anderson 4,5 (dal 68' Isaksen 6), Immobile 5,5 (dal 72' Castellanos 5,5), Zaccagni 6 ( dall'84' Pedro 7). All.: Sarri 6.

IL GIORNALE - Provedel 6; Lazzari 5,5 (dall'84' Marusic sv), Patric 6, Romagnoli 6, Hysaj 5,5; Kamada 6, Vecino 6,5, Luis Alberto 6 (dal 68' Guendouzi 6,5); Felipe Anderson 5 (dal 68' Isaksen 6), Immobile 5 (dal 72' Castellanos 6), Zaccagni 5,5 (dall'84' Pedro 7). All. Sarri 6.

LA STAMPA - Provedel 6; Lazzari 6 (dall'84' Marusic sv), Patric 6, Romagnoli 5,5, Hysaj 6; Kamada 5,5, Vecino 6,5, Luis Alberto 6 (dal 68' Guendouzi 6,5) ; Felipe Anderson 5,5 (dal 68' Isaksen 6), Immobile 5,5 (dal 72' Castellanos 5,5), Zaccagni 6 (dall'84' Pedro 7). All.: Sarri 6.

LA NAZIONE - Provedel 6; Lazzari 5.5 (dall'84' Marusic sv), Patric 6, Romagnoli 6, Hysaj 5; Kamada 5.5, Vecino 7, Luis Alberto 6 (dal 68' Guendouzi 6.5); Felipe Anderson 5.5 (dal 68' Isaksen 6), Immobile 5.5 (dal 72' Castellanos 6), Zaccagni 5.5 (dall'84' Pedro 7).

L'ECO DI BERGAMO - Provedel 6; Lazzari 5,5 (dall'84' Marusic sv), Patric 6, Romagnoli 6, Hysaj 5; Kamada 5,5, Vecino 7, Luis Alberto 6 (dal 68' Guendouzi 6,5); Felipe Anderson 5,5 (dal 68' Isaksen 6), Immobile 5,5 (dal 72' Castellanos 6), Zaccagni 5,5 (dall'84' Pedro 7). All. Sarri 6.

LA REPUBBLICA - Provedel 6.5; Lazzari 5.5 (dall'84' Marusic sv), Patric 6.5, Romagnoli 6, Hysaj 5.5; Kamada 5, Vecino 6.5, Luis Alberto 6.5 (dal 68' Guendouzi 6.5); Felipe Anderson 4.5 (dal 68' Isaksen 5), Immobile 5 (dal 72' Castellanos 6.5), Zaccagni 5.5 (dall'84' Pedro 7.5). All. Sarri 6.

IL MESSAGGERO - Provedel 6; Lazzari 5.5 (dall'84' Marusic sv), Patric 6, Romagnoli 5.5, Hysaj 6; Kamada 4.5, Vecino 7, Luis Alberto 6.5 (dal 68' Guendouzi 6.5); Felipe Anderson 5 (dal 68' Isaksen 6), Immobile 6 (dal 72' Castellanos 6), Zaccagni 5.5 (dall'84' Pedro 7.5). All. Sarri 7.