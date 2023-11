Champions League, il sorteggio degli ottavi: orario, data e dove vederlo in tv

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Lazio è agli ottavi di finale di Champions League. Dopo l'ultima vittoria contro il Celtic, e il conseguente successo dell'Atletico Madrid sul Feyenoord, i biancocelesti sono aritmeticamente qualificati al prossimo turno della competizione. Il sorteggio che vedrà protagonista la squadra di Sarri andrà in scena lunedì 18 dicembre alle ore 12 a Nyon. Sarà possibile vederlo in diretta tv sui canali di SkySport24 (200) e di NOW TV, oltre che sulla piattaforma streaming di Sky Go.

Pubblicato il 28/11