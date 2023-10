Champions, si scaldano Cataldi, Kamada e non solo: tutti i ballottaggi

Fonte: Fabrizio Parascani

RASSEGNA STAMPA. Oggi la Lazio, dopo la sconfitta al Meazza, prepara la trasferta di Champions contro il Celtic. Per l'occasione, come riporta il Corriere dello Sport, Sarri apporterà alcune modifiche all'undici iniziale, rispetto alla gara di Milano. Cataldi, Kamada e Isaksen potrebbero trovare posto nell'undici iniziale. I biancocelesti hanno davanti ancora due partite prima della sosta delle nazionali. Il tecnico non ha ancora definito l'undici titolare. Al momento, dopo sette gare di campionato e una di Champions, le rotazioni non hanno aiutato nella sincronia dei movimenti di squadra. Mercoledì c'è il Celtic e il tecnico mescola le carte. Nessuno è sicuro del posto eccetto Provedel.

Programma. Oggi è previsto il primo allenamento per preparare la gara di Glasgow. La squadra si ritroverà per le 16:30. Sono previste due sedute, per sciogliere i dubbi di formazione. Domani, dopo pranzo la partenza per la Scozia. In attacco, torna Immobile. Sugli esterni potrebbe riposare Zaccagni, uno dei pochi ad aver giocato le otto gare stagionali dal primo minuto. Pedro e Isaksen fremono per un posto negli undici.

Ballottaggi. In mediana, sono diversi i dubbi del tecnico. In queste prime otto gare stagionali, non si è ancora riusciti a definire il terzetto titolare. L'unica certezza è Luis Alberto. Cataldi vuole rilanciarsi, dopo due panchine consecutive. Kamada e Vecino scalpitano.In difesa, potrebbe tornare Patric. Sulle fasce Lazzari e Pellegrini potrebbero trovare una maglia da titolare, a discapito di Marusic e Hysaj. I dubbi sono tanti, ancora 48ore per scioglierli.