Christian Bale, Batman capitolino: "A Roma insieme ai tifosi grido 'Lazio'!"

No, Roma non è Gotham City né tantomeno una Vespa può assomigliare alla Batmobile. Figuriamoci. Eppure quel che è vero è che a Batman piace girare per la Capitale a bordo di un motorino, tifando Lazio. Parole sue. Ok, forse c'è bisogno di un po' di contesto. Christian Bale - attore di fama mondiale la cui vera identità è quella di Bruce Wayne, lo sanno tutti - si è detto molto rammaricato, in un'intervista rilasciata a Repubblica, di non poter accompagnare a Roma il regista del suo nuovo film: Le Mans '66 – La grande sfida. Un disappunto che, spiega Bale, è dettato dal suo amore per la Caput Mundi. Urbe eterna che Batman ha già visitato più e più volte: “Mi piace affittare una Vespa per girare la città” - dice senza rimpiangere il suo bolide (visto?) - “Mi diverte molto trovarmi a Roma durante le partite di calcio, i tifosi sfrecciano sugli scooter e urlano il nome delle loro squadre” - e per quale delle due parteggerà mai Batman? - “Allora mi confondo tra loro e grido 'Lazioooooo'”. Ai supereroi, d'altronde, piace sempre stare dalla parte giusta. A Roma come a Gotham City.

Pubblicato il 7/10