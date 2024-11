CLASSIFICA - Lazio, balzo al terzo posto: Olimpico in festa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio vince per 2-1 e resta imbattuta per 11 partite casalinghe mantenendo la propria supremazia in casa. Decisivi i gol di Dia e Zaccagni che hanno portato i biancocelesti a balzare al terzo posto che profuma di Champions League insieme ad Atalanta e Fiorentina che però hanno una migliore differenza reti (+15), (+13) rispetto alal Lazio. (+10).

Questa la classifica aggiornata della Serie A:

1. Napoli 25

2. Inter 24

3. Atalanta 22

4. Fiorentina 22

5. Lazio 22

6. Juventus 21

7. Milan 17*

8. Udinese 16

9. Bologna 15*

10. Torino 14

11. Empoli 14

12. Roma 13

13. Verona 12

14. Cagliari 10

15. Parma 9

16. Como 9

17. Genoa 9

18. Monza 8

19. Venezia 8

20. Lecce 8

* una partita in meno